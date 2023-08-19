В Шымкенте вынесли приговор мужчине, который избил беременную женщину

В Шымкенте вынесли приговор мужчине, который в прошлом году избил беременную женщину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Прошлой осенью Назмину Ташмуратову избил муж сестры. Она вместе с мамой приехали к зятю домой, чтобы забрать детей и вещи, после того как её сестра ушла от него.

Женщина тогда находилась на седьмом месяце беременности, но домашнего тирана это не остановило и он решил выместить злость на ней. Мужчина выбил ей несколько зубов, повредил челюсть и сломал нос. Пришлось наложить несколько швов на лицо. А ещё ударил в живот. Ребенок родился раньше срока.

Мужину обвиняли по статье УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", самое суровое наказание по ней — лишение свободы сроком до двух лет. Но судья вынес наказание мягче.

"Суд учёл, что потерпевшая сторона сама пошла в дом для выяснения отношений. Приговором суда подсудимый признан виновным в причинении вреда средней тяжести и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", — говорит судья межрайонного суда по уголовным делам Максат Мыстаев.

Потерпевшая стороны с приговором не согласна и намерена подавать апелляцию.