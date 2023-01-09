В Шымкенте врачи спасли роженицу, которая 2 месяца находилась в реанимации

В Шымкенте врачи спасли беременную женщину, которая находилась в реанимации два месяца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Туркестанской области.

По данным медиков, 15 ноября беременная женщина поступила в приёмное отделение Городской клинической больницы №1 в тяжёлом состоянии. Пациентка жаловалась на острую боль в животе. Врачи обследовали её и перевели в отделение неотложной помощи. Во время операции беременно женщине диагностировали гангренозный аппендицит, который удалили хирургическим путём.

"У беременной женщины после операции было много осложнений. Это связано с тем, что помимо аппендицита у пациентки была двусторонняя пневмония, поражение печени, хроническое заболевание почек. Кроме того, пациентке врачами был поставлен диагноз "системная красная волчанка", - говорится в сообщении.

Из-за осложнений хронических заболеваний состояние здоровья пациентки ухудшалось. У её постели дежурили врачи.

2 января, на 24 неделе беременности, у пациентки начались роды. Врачам удалось спасти маму и малыша, который родился весом 685 граммов. Сейчас за ребёнком ухаживают врачи, они оценивают его состояние как тяжёлое. Мальчика перевезли в городской перинатальный центр, где он находится под наблюдением специалистов.

Показатели мамы, по сообщению медиков, улучшились, её планируют выписать к концу недели.