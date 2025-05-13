В Шымкенте в рамках мероприятия "Безопасная дорога" полицейские продолжили борьбу с нарушителями ПДД. В этот раз внимание стражей порядка привлек водитель, который грубо нарушил правила дорожного движения, создавая угрозу для безопасности на дорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел, когда сотрудники центра оперативного управления департамента полиции Шымкента зафиксировали на одном из перекрестков автомобилиста, который, игнорируя дорожные знаки, проехал на запрещающий сигнал светофора и выехал на встречную полосу. Маневрируя в условиях плотного движения, он спровоцировал опасную ситуацию, но сотрудники полиции оперативно отреагировали и задержали нарушителя.

Как выяснилось позже, водителю ранее уже было вынесено решение о лишении водительских прав, что лишь усугубило его проступок. Более того, его автомобиль оказался незаконно переоборудован. Транспортное средство было отправлено на штрафную стоянку, а в отношении водителя составлены материалы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях.

На данный момент нарушитель находится под стражей, и его действия продолжают расследовать правоохранительные органы.