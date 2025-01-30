В рамках пилотного проекта по программе "Социальный кошелек" 1616 жителей Шымкента, получающих адресную социальную помощь и жилищную помощь, воспользовались цифровыми ваучерами для получения скидки на газ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Напомним, что до декабря 2024 года механизм предоставления скидок был ручным: списки получателей передавались акиматами, а их данные сверялись с базой абонентов. Однако из-за таких факторов, как смена адреса, ошибки в данных или отсутствие собственности, часть нуждающихся могла не получить помощь.

С декабря 2024 года при поддержке Министерства энергетики РК, Министерства труда и социальной защиты населения РК, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО "QazaqGaz Aimaq" был внедрен новый цифровой механизм через "Социальный кошелек" в eGov Mobile.

Этот подход исключает ряд ошибок и значительно ускоряет процесс, обеспечивая прозрачность и доступность помощи.

Внедрение цифрового подхода в рамках пилотного проекта стало значительным шагом в развитии социальной поддержки. АО "QazaqGaz Aimaq" продолжит мониторинг и улучшение системы, чтобы обеспечить доступ к помощи каждому нуждающемуся гражданину.

Отметим, что на сегодняшний день в г. Шымкент пользуются природным газом больше 240 тысяч абонентов, около 7 тысяч коммунально-бытовых потребителей и 430 промышленных предприятий. В целом, по городу эксплуатируются больше 8 тысяч километров газовых сетей низкого, среднего и высокого давления, которые обслуживают 577 работников Шымкентского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq".