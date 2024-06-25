В Шымкенте в рамках акции "Таза Қазақстан" очистили берега главной водной артерии города

Акция "Таза Қазақстан" привлекла более 154 тысяч жителей Шымкента, а также коллективы 6002 производственных и предпринимательских объектов и 603 социальных учреждений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Шымкента.

В ходе акции были очищены более 8 тысяч километров улиц, 9 тысяч километров тротуаров и 724 километра ирригационных систем, каналов и арыков. Вывезено 6591 тонна мусора. Также были проведены работы по покраске пешеходных дорожек и очистке обочин.

Кроме уборки, в городе была проведена побелка более 440 тысяч деревьев и санитарная обрезка более 153 тысяч деревьев. Высажено 11657 саженцев деревьев и 789 кустарников. С начала года на площади в 40 тысяч квадратных метров было высажено более 1 миллиона тюльпанов.

Жители микрорайона Асар активно участвовали в очистке улиц, дворов и двух зон отдыха. Председатель районного совета ветеранов У. Башенов отметил, что жители поддерживают инициативу главы государства и активно участвуют в акции с апреля, не только выполняя работы по очистке, но и пропагандируя культуру чистоты среди населения. "Город – наш общий дом. Поэтому его благоустройство и процветание зависят от каждого жителя. Асаровцы призывают всех не бросать мусор где попало и поддерживать чистоту", - сказал он.

В Каратауском районе в акции участвовали жители многоэтажных домов микрорайона Нурсат. В одной из последних акций приняли участие около 400 жителей домов №37-49. Жители очистили территорию аллеи от мусора, побелили деревья, подстригли газоны и покрасили скамейки. Основную часть населения микрорайона составляют дети и подростки, которые активно участвовали в акции, помогая взрослым и проводя время на свежем воздухе с друзьями и семьей. Участники отмечают, что вовлечение детей в работы по очистке помогает формировать бережное отношение к окружающему миру.

"Чистота – залог здоровья" – этот лозунг поддерживают жители Аль-Фарабийского района, принимая участие в акции. Более 200 человек, включая ветеранов и активную молодежь, участвовали в мероприятиях. Председатель районного совета ветеранов Исамудин Наштайулы подчеркнул, что акция "Таза Қазақстан" не является временной кампанией, и каждый житель города должен начинать с себя, поддерживая культуру чистоты и содержания дворов в порядке.



В Енбекшинском районе участники акции очищали территорию канала "Шымкент". В акции участвовали как жители, так и трудовые отряды "Жасыл ел". Председатель районного совета ветеранов З. Жайшыбеков поблагодарил всех за участие и подчеркнул, что чистота в наших дворах зависит от каждого из нас. "Мы должны начинать с себя, и тогда наша молодежь также будет соблюдать чистоту", - отметил он.



В рамках акции "Таза Қазақстан" жители района Туран и молодежные отряды "Жасыл ел" провели санитарные работы по очистке берега реки Кошкар ата, которая является популярным местом отдыха горожан. Участники очистили территорию реки от мусора и растительности, обновили таблички с правилами купания и освещение вдоль реки. Они подчеркнули, что чистота города – это приоритет, и каждый житель должен активно участвовать в её поддержании.