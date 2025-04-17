В Шымкенте специализированный межрайонный суд по уголовным делам рассмотрел резонансное дело об убийстве матери её собственным сыном, передаёт BaigeNews.kz. Обвиняемый признан невменяемым, и суд назначил ему принудительные меры медицинского характера.

Как установлено в ходе разбирательства, трагедия произошла ранним утром в январе. Мужчина, страдающий тяжёлым психическим расстройством, внезапно вспомнил, как в детстве мать его, по его словам, ругала и оставляла у родственников. Под влиянием болезненных воспоминаний он решил отомстить. Дождавшись момента, когда женщина спала, он нанёс ей несколько ударов кухонным ножом, от которых она скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, он вечером развёл костёр во дворе и сжёг тело.

Вину подсудимого подтвердили показания свидетелей, результаты судебно-медицинской экспертизы и вещественные доказательства. Прокуратура ходатайствовала о признании мужчины виновным в убийстве по пункту 3 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Однако, учитывая психическое состояние, прокурор предложил освободить его от уголовной ответственности и назначить принудительное лечение в специализированном психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением. Сторона защиты не возражала против такого решения.

Суд согласился с доводами сторон, признав мужчину виновным, но невменяемым, и постановил назначить ему принудительное лечение. Производство по делу прекращено. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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