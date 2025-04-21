Замакима Шымкента Руслан Берденов ранен, передаёт BaigeNews.kz.

В СМИ появилась информация о том, что в чиновника стреляли. Он госпитализирован.

Как сообщил блогер Бейбит Алибеков, Берденов находится на операции.

"В него стреляли три раза, две пули вошли, жизненно важные органы не задеты. Сейчас он на операции", - сообщил блогер в своём Telegram-канале.

В департаменте полиции информацию пока не прокомментировали.

Берденова назначили замакима 24 февраля. Ему 40 лет. Родом из Шымкента. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и университет КИМЭП по специальности – магистр делового администрирования, специалист по финансовому менеджменту.

Трудовую деятельность начал с 2007 году в компании "Procter & Gamble LLP". С 2010 по 2012 годы - директор департамента аренды подвижного состава ТОО "EASTCOMTRANS". С 2012 по 2018 годы - генеральный директор ТОО "Ақ ниет". С 2018 по 2019 годы - член наблюдательного совета ТОО "Ақ ниет". С 2019 по 2023 годы - заместитель председателя наблюдательного совета "Aq Niet Group".