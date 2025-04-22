Слухи о том, что причиной стрельбы в Шымкенте стали якобы домогательства чиновника к жене подозреваемого, не соответствуют действительности. Об этом заявила руководитель управления внутренней политики и по делам молодёжи Айгерим Жумагулова, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, она лично присутствовала в департаменте полиции, где поговорила с супругой задержанного. Женщина подтвердила, что с Русланом Берденовым не знакома:

"Она сказала, что не знает его лично. В таком случае, о каких домогательствах может идти речь?" — написала Жумагулова в соцсетях.

Чиновница осудила распространение неподтверждённой информации и публикацию персональных данных подозреваемого и его семьи. Она подчеркнула, что такие действия могут повлиять на будущее их детей и нарушают нормы закона.

"СМИ, блогеры и те, кто называют себя правозащитниками — вспомните о законах Республики Казахстан. Раскрытие личных данных, преподнесение непроверенной информации как факта — за это должна быть юридическая оценка. Под ударом оказались две семьи", — заявила она.

Жумагулова подчеркнула, что на данном этапе ни о каких мотивах говорить преждевременно, поскольку расследование продолжается. Она призвала всех проявить ответственность:

"Прежде чем делать выводы, дождитесь официальной информации. Каждый из нас несёт ответственность за то, что публикует и распространяет".

Напомним, стрельба произошла вечером 21 апреля возле здания акимата Шымкента. Был ранен заместитель акима Руслан Берденов. По информации полиции, он был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Подозреваемый задержан и водворён в ИВС, возбуждено уголовное дело.

Ранее блогер Бейбит Алибеков сообщил, что в чиновника выстрелили трижды. Две пули попали, но жизненно важные органы задеты не были.

По последним данным, состояние Берденова оценивается как стабильно тяжёлое.