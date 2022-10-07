В Шымкенте стреляли в посетителя кафе

Фото: Polisia.kz

7 октября рано утром в полицию Шымкента поступило сообщение о том, что в больницу доставлен мужчина с огнестрельным ранением, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Стражи порядка установили, что в одном из кафе неизвестные произвели выстрел из оружия и ранили посетителя, после чего скрылись с места происшествия. Раненый находится в реанимации.

Факт зарегистрировали по статье "Покушение на убийство".

Полицейские установили авто злоумышленников - ВАЗ-21014, в его салоне обнаружены два ружья с патронами.

Подозреваемых ищут.