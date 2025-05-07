Спасатели поймали четырёх змей в частных домах Шымкента
Всех змей поместили в безопасную тару и вывезли за пределы населённого пункта.
Сегодня, 21:08
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Сегодня, 21:08Сегодня, 21:08
51Фото: МЧС РК
Жители частного сектора в Шымкенте пожаловались спасателям на змей в свои домах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
После сообщения в службу 112, на место происшествия выехали сотрудники местного подразделения МЧС.
"Спасатели оперативно среагировали и при помощи специального оборудования поймали четыре рептилии. Всех змей поместили в безопасную тару и вывезли за пределы населённого пункта, где выпустили на волю", — сообщили в ведомстве.
В МЧС напоминают: при обнаружении змеи не следует паниковать и пытаться поймать её самостоятельно. Необходимо вывести людей из помещения, закрыть дверь и вызвать спасателей. Самодеятельность в таких случаях может быть опасной.
Видео: МЧС РК
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