Жители частного сектора в Шымкенте пожаловались спасателям на змей в свои домах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

После сообщения в службу 112, на место происшествия выехали сотрудники местного подразделения МЧС.

"Спасатели оперативно среагировали и при помощи специального оборудования поймали четыре рептилии. Всех змей поместили в безопасную тару и вывезли за пределы населённого пункта, где выпустили на волю", — сообщили в ведомстве.

В МЧС напоминают: при обнаружении змеи не следует паниковать и пытаться поймать её самостоятельно. Необходимо вывести людей из помещения, закрыть дверь и вызвать спасателей. Самодеятельность в таких случаях может быть опасной.