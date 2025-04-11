Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки посетил новый парк, расположенный вблизи микрорайона Shymkent City. Новый объект площадью более 20 гектаров стал частью стратегии по озеленению и созданию комфортной городской среды, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Акорды, в парке предусмотрены все условия для активного отдыха и культурных мероприятий: фонтанный комплекс с искусственным прудом, амфитеатр, прогулочные аллеи, а также площадки для воркаута и скейтбординга.

В ближайшие годы власти планируют посадить свыше одного миллиона деревьев, благоустроить 12 парков, скверы, набережную реки Кошкар-Ата и арыки. Также началось строительство нового экопарка на месте бывшего мусорного полигона.

В рамках экологической программы Президент ознакомился с проектом мусоросжигательного завода, который реализуется при участии китайской компании Shaanxi Construction Engineering. Завод будет способен перерабатывать до 1000 тонн бытовых отходов в сутки и производить электроэнергию.

Ранее президент посетил торгово-логистический центр и встретился с предпринимателями.