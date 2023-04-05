В Шымкенте скорпионы покусали 12 человек

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12 человек за три месяца покусали скорпионы в Шымкенте. Одного пострадавшего пришлось госпитализировать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Жители мегаполиса в социальных сетях делятся ядовитыми находками. Членистоногие заползают в дома людей несмотря на то, что погода в городе прохладная. А ведь пик их активности приходится на лето. Врачи советуют быть бдительными.

Этого скорпиона жительница Шымкента Гузаль Ауельбекова поймала несколько дней назад. Говорит, членистоногое вылезло из мешка, где хранился картофель.

По словам женщины, она каждый год находит дома скорпионов, а в прошлом году один из них сильно ужалил ее в руку. В этом году, опасные членистоногие появились раньше чем обычно.

"Управы на них никакой нет, мы как то пытались даже дезинфицировать дом, двор, но к сожалению это не помогает. Мы перед тем как лечь спать проверяем постель, проверяем углы, мы не заходим в комнату не включив свет", - говорит жительница Шымкента Гузаль Ауельбекова.

В городской токсикологии рассказали, что за три месяца этого года к ним обратились 12 пострадавших от укусов скорпионов. Одного из укушенных пришлось госпитализировать, так как боль была невыносимая. По словам врачей, горожанам стоит быть внимательнее. Скорпионы чаще всего обитают в частных домах и любят темные места. Взрослым здоровым людям укус принесет лишь боль, но их яд опасен для детей и пожилых людей с хроническими заболеваниями.

"Представляет опасность у кого есть артериальное давление, сердечное заболевание и для маленьких детей, если скорпион укусил нужно выпить обезболивающее любое анальгетик который есть дома, наложить на место укуса полуспиртовой компресс, разведенный, и если есть необходимость вызвать скорую помощь", - говорит врач-токсиколог Марат Какенов.

Больше всего обращений будет в разгар жары, по словам врачей, летом, в день к ним поступает 3-4 пострадавших от укусов скорпионов. В прошлом году в городской токсикологии пролечились 75 укушенных, еще 258 человек получили амбулаторную помощь.