В Шымкенте скончался военнослужащий

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Инцидент произошел 15 июня в воинской части 6506 после беговой тренировки по преодолению дистанции с пересечённой местностью.

Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК. Согласно предоставленным данным, после окончания тренировки военнослужащий Б. Байжанов почуствовал недомогание и ему незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Далее его доставили в первую городскую клиническую больницу города Шымкент, где определили в реанимационное отделение. На следующий день около 17:15 часов была констатирована смерть военнослужащего. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование.