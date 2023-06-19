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inform.kz Сегодня, 12:47
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Сегодня, 12:47
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Фото: inform.kz

В Шымкенте скончался военнослужащий

Инцидент произошел 15 июня в воинской части 6506 после беговой тренировки по преодолению дистанции с пересечённой местностью.

Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК. Согласно предоставленным данным, после окончания тренировки военнослужащий Б. Байжанов почуствовал недомогание и ему незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Далее его доставили в первую городскую клиническую больницу города Шымкент, где определили в реанимационное отделение. На следующий день около 17:15 часов была констатирована смерть военнослужащего. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование.

"Командование регионального командования "Оңтүстік" и воинской части 6506 Национальной гвардии РК выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего Бекжана Байжанова. Другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия", - говорится в сообщении.

 

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Сегодня, 12:47
216
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