В Шымкенте разрушается исторический культурный комплекс под названием "Шымкала", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Его сдали в эксплуатацию всего четыре года назад и потратили почти три миллиарда тенге. Он находится на месте древнего городища, где археологи нашли сохранившиеся части древних построек.

В комплексе отвалилась облицовка. Этноаул, бывший его частью, вовсе закрылся. Юрты и качели пылятся и сложены в сторонке. За вход с приезжих берут по тысяче тенге.

Директор комплекса признался, что запросить деньги на ремонт или реконструкцию цитадели невозможно – на огромный комплекс площадью 4,5 гектара нет ни одного документа, кроме госакта на землю. Привести бумаги в порядок должны в этом году.