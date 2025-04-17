  • 17 Апреля, 02:27
  • BAIGENEWS

В Шымкенте рушится построенный за 3 млрд тенге исторический комплекс

Его сдали в эксплуатацию всего четыре года назад .

Сегодня, 01:49
АВТОР
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el.kz Сегодня, 01:49
Сегодня, 01:49
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Фото: el.kz

В Шымкенте разрушается исторический культурный комплекс под названием "Шымкала", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Его сдали в эксплуатацию всего четыре года назад и потратили почти три миллиарда тенге. Он находится на месте древнего городища, где археологи нашли сохранившиеся части древних построек.

В комплексе отвалилась облицовка. Этноаул, бывший его частью, вовсе закрылся. Юрты и качели пылятся и сложены в сторонке. За вход с приезжих берут по тысяче тенге.

Директор комплекса признался, что запросить деньги на ремонт или реконструкцию цитадели невозможно – на огромный комплекс площадью 4,5 гектара нет ни одного документа, кроме госакта на землю. Привести бумаги в порядок должны в этом году. 

"Сейчас комплекс находится на балансе музея. Но у нас есть только государственный акт на землю. Есть основания полагать, что это место не имеет документов из-за того, что не было акта приёмки. Документов у нас нет ни на вновь построенные объекты, ни на отреставрированные памятник", – рассказал директор ГКП "Объединение музеев Шымкента" Жандос Курбан.

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