В Шымкенте рушится построенный за 3 млрд тенге исторический комплекс
Его сдали в эксплуатацию всего четыре года назад .
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В Шымкенте разрушается исторический культурный комплекс под названием "Шымкала", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Его сдали в эксплуатацию всего четыре года назад и потратили почти три миллиарда тенге. Он находится на месте древнего городища, где археологи нашли сохранившиеся части древних построек.
В комплексе отвалилась облицовка. Этноаул, бывший его частью, вовсе закрылся. Юрты и качели пылятся и сложены в сторонке. За вход с приезжих берут по тысяче тенге.
Директор комплекса признался, что запросить деньги на ремонт или реконструкцию цитадели невозможно – на огромный комплекс площадью 4,5 гектара нет ни одного документа, кроме госакта на землю. Привести бумаги в порядок должны в этом году.
"Сейчас комплекс находится на балансе музея. Но у нас есть только государственный акт на землю. Есть основания полагать, что это место не имеет документов из-за того, что не было акта приёмки. Документов у нас нет ни на вновь построенные объекты, ни на отреставрированные памятник", – рассказал директор ГКП "Объединение музеев Шымкента" Жандос Курбан.
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