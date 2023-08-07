  • 7 Августа, 10:46
  • BAIGENEWS

В Шымкенте подрались посетители ночного клуба

Сегодня, 10:37
АВТОР
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ДП Шымкента Сегодня, 10:37
Сегодня, 10:37
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Фото: ДП Шымкента

Драка между посетителями ночного клуба произошла в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

Потасовка произошла в Туранском районе в одном из ночных клубов. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка предотвратили возможные серьёзные последствия.

Участники конфликта отказались от подачи заявлений в полицию, однако правоохранители все же возбудили уголовное дело по статье 293 (хулиганство) УК РК.

В отношении всех участников потасовки назначены экспертизы.

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