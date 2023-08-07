В Шымкенте подрались посетители ночного клуба

Драка между посетителями ночного клуба произошла в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

Потасовка произошла в Туранском районе в одном из ночных клубов. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка предотвратили возможные серьёзные последствия.

Участники конфликта отказались от подачи заявлений в полицию, однако правоохранители все же возбудили уголовное дело по статье 293 (хулиганство) УК РК.

В отношении всех участников потасовки назначены экспертизы.