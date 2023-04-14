В Шымкенте педагог с открытой формой туберкулеза вела уроки в школе

Фото: рixabay

Инцидент произошел в общеобразовательной средней школе №33. Открытой формой туберкулеза заболела учительница начальных классов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Это выяснилось 11 апреля. Женщина контактировала с детьми трех классов. Учитывая переполненность государственных школ, прямые контакты были как минимум с 75 учащимися.

По словам санэпидемиологов, школу закрывали на сутки и провели полную дезинфекцию, а контактные лица отправили на флюорографию и Манту. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.