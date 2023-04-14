  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Шымкенте педагог с открытой формой туберкулеза вела уроки в школе
рixabay Сегодня, 06:34
94
Сегодня, 06:34
94
Фото: рixabay

В Шымкенте педагог с открытой формой туберкулеза вела уроки в школе

Инцидент произошел в общеобразовательной средней школе №33. Открытой формой туберкулеза заболела учительница начальных классов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Это выяснилось 11 апреля. Женщина контактировала с детьми трех классов. Учитывая переполненность государственных школ, прямые контакты были как минимум с 75 учащимися.

По словам санэпидемиологов, школу закрывали на сутки и провели полную дезинфекцию, а контактные лица отправили на флюорографию и Манту. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

"В городе Шымкент у учителя зарегистрирован случай активной формы туберкулёза у учителя младших классов школы номер 33. В школе проведена заключительная дезинфекция с целью профилактики распространения заболевания туберкулёзом. В настоящее время пациентка находится на лечении, состояние стабильное", – рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по городу Шымкент Айгуль Турымбетова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:34
94
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх