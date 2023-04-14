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В Шымкенте педагог с открытой формой туберкулеза вела уроки в школе
Инцидент произошел в общеобразовательной средней школе №33. Открытой формой туберкулеза заболела учительница начальных классов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
Это выяснилось 11 апреля. Женщина контактировала с детьми трех классов. Учитывая переполненность государственных школ, прямые контакты были как минимум с 75 учащимися.
По словам санэпидемиологов, школу закрывали на сутки и провели полную дезинфекцию, а контактные лица отправили на флюорографию и Манту. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.
"В городе Шымкент у учителя зарегистрирован случай активной формы туберкулёза у учителя младших классов школы номер 33. В школе проведена заключительная дезинфекция с целью профилактики распространения заболевания туберкулёзом. В настоящее время пациентка находится на лечении, состояние стабильное", – рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по городу Шымкент Айгуль Турымбетова.
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