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В Шымкенте оцепили ТРЦ
Сегодня в обеденное время торгово-развлекательный центр Shymkent Plaza был оцеплен сотрудниками полиции. Из здания эвакуировали людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Как сообщили в полиции, причиной тому стала обычная темная сумка. Неизвестный мужчина оставил ее в центре и ушел, служба безопасности центра сочла находку подозрительной и вызвала полицию.
На место незамедлительно прибыли стражи порядка, сотрудники ДЧС и карета скорой помощи.
"Посетителей ТРЦ сразу эвакуировали и оцепили место событий. Прибывшие саперы проверили сумку на предмет взрывных устройств. В сумке обнаружили личные вещи. Владельца багажа установили. Им оказался житель Караганды", — сообщили в полиции.
Как рассказали в ведомстве, мужчина спешил на рейс на самолет и забыл свою дорожную сумку. Она и вызвала всеобщую панику.
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