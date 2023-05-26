В Шымкенте оцепили ТРЦ

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Сегодня в обеденное время торгово-развлекательный центр Shymkent Plaza был оцеплен сотрудниками полиции. Из здания эвакуировали людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Как сообщили в полиции, причиной тому стала обычная темная сумка. Неизвестный мужчина оставил ее в центре и ушел, служба безопасности центра сочла находку подозрительной и вызвала полицию.

На место незамедлительно прибыли стражи порядка, сотрудники ДЧС и карета скорой помощи.

"Посетителей ТРЦ сразу эвакуировали и оцепили место событий. Прибывшие саперы проверили сумку на предмет взрывных устройств. В сумке обнаружили личные вещи. Владельца багажа установили. Им оказался житель Караганды", — сообщили в полиции.

Как рассказали в ведомстве, мужчина спешил на рейс на самолет и забыл свою дорожную сумку. Она и вызвала всеобщую панику.