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В Шымкенте отменяют трёхсменное обучение
В управлении образования уверены, что третий по величине мегаполис первый в стране, где решили проблему с трёхсменкой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
В десятках образовательных учреждениях Шымкента заканчивается капитальный ремонт. Южный мегаполис станет единственным городом в Казахстане, где нет трехсменки в школах.
"Сейчас во всех школах Шымкента ведется ремонт, в десятках из них ведется капитальный и строятся доп здания. Поэтому, с этого учебного года трехсменки не будет. У нас были 3 школы с трехсменкой, сейчас проблема решена", — говорит Алиш Рыскелды и.о. Управления образования Шымкента.
Объекты образования должны быть готовы к учебному году — такое задание дал аким Шымкента. Мурат Айтенов заверил строителей и директоров школ, что будет приезжать на объекты без предупреждения.
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