В Шымкенте отец издевался над приемными детьми: почему недосмотрели в опеке?

Недавно казахстанцев потрясла новость о том, что в Шымкенте мужчина издевался над своими приемными детьми. Известно что мужчина в течение нескольких лет забрал из детских домов Шымкента, Усть-Каменогорска, Алматы и Астаны трех мальчиков и столько же девочек. Малыши, которые мечтали о собственных семьях, любящих маме и папе, получили лишь издевательства и побои. Мужчина называл себя народным целителем, вот только оказалось что у него проблемы с психикой. Он поил детей мочой, заставлял есть фекалии, не давал им мыться, а на ночь, чтобы те не чесались, связывал их веревками. Корреспондент BaigeNews.kz узнал у омбудсмена, как такое могло произойти.

Четверым малышам, всего 3 года, пятому ребенку 5 лет, самому старшему 16, он и обратился за помощью.

По словам уполномоченной по правам детей в Шымкенте, вопросы вызывает работа органов местной службы опеки и попечительства. Как они не доглядели за зверствами, которые вытворяли после того, как за ними закрывалась дверь, почему не осмотрели малышей, на теле которых были синяки. Жаннета Жазыкбаева говорит, что в ведомстве катастрофически не хватает сотрудников.

"Опека должна была написать письмо в полицию, в поликлинику. Но у нас на один город Шымкент, с миллионным населением, всего 5 сотрудников, один из них на больничном, они только бумажной волокитой занимаются и на суды ходят. Хотя на 5 тысяч детей должен приходиться хотя бы один сотрудник. Таким образом нам на 450 тысяч детей нужны 90 человек органов опеки. Но все 90 это по карману бюджета бьет. Хотя бы на 25-30 человек планируют дать эту ставку. Опеку тоже можно понять, это система. Сейчас комитет по охране прав детей при министерстве образования дал задание, чтобы местные исполнительные органы нашли средства, нашли специалистов, чтобы расширить отдел опеки. С учетом того, что уже несколько случаев имело место жестокого обращения приемными родителями. И после этого случая было дано задание органам опеки провести мониторинг", - рассказала Жаннета Жазыкбаева, уполномоченная по правам детей в Шымкенте.

На фото дом в котором жил отец с приемными детьми. Фото: Анастасия Новикова.

По словам детского омбудсмена, нужно менять практику предварительного предупреждения семей о посещении органами опеки. Сейчас их уведомляют заранее. В таком случае, как например, в семье из Шымкента, они могут подготовиться, искупать детей, одеть их в чистую одежду, убрать дом и запугать детей не рассказывать о насилии. Посещения должны быть регулярными и без предупреждения. Но проводить обход всего 5 сотрудников не успеют физически.

О недостаточном количестве кадров говорит и член национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан, Тогжан Кожанова. По ее словам, в таком случае, нужно делегировать функцию посещения таких семей местным исполнительным органам в каждом из регионов.

"Основная проблема заключается в отсутствии взаимодействия местного управления образования с акиматами. В акимат сообщение поступает только от полиции. В других городах есть более-менее налаженность. Мы будем разговаривать, чтобы управление образования передавали данные о семьях, в которых живут приемные дети, в акиматы. Необходимо постоянно мониторить как эти дети живут в таких семьях, но так в органах опеки при управлении образования органы работают всего 3-4 человека, у них нет этой возможности. Это делать должны государственные органы, в частности районные акиматы. Кроме того, при усыновлении мне кажется, органы местного управления должны также взаимодействовать при рассмотрении заявки на опеку. Они лучше знают свое население. И далее, чтобы они сами мониторили состояние и благополучие этих детей. Кроме того, нужно чтобы при органах опеки, при рассмотрении, была и психологическая служба. Так как это был явно психически нездоровый человек", - уверена член национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Тогжан Кожанова.

Ситуацию также прокомментировала уполномоченная по правам ребенка в Казахстане, Динара Закиева. Она рассказала, что это уже 4-й случай истязания за последние несколько месяцев в приемных семьях. В связи с этим вводятся изменения в закон, уже приняли поправки по проведению проверок работы органов опеки. Раньше их не проводили. Кроме того, направлены поправки в закон по поводу компетенции и норматива количества сотрудников органов опеки.

"Сейчас эта поправка на заключении правительства. Эта норма принципиально важна для внесения кардинальных изменений. У сотрудников опеки более 28 функций. И только за прошлый год они участвовали в 27 тысячах судебных заседаниях. У сотрудников опеки нет транспорта, а также низкая заработная плата. Также, мы проработали вопрос увеличения заработных плат на 50%. Все регионы поддержали и дали согласие, кроме трех регионов. Мы сейчас работаем над этим", - написала у себя на странице в facebook полномоченная по правам ребенка в Казахстане, Динара Закиева.

Немало вопросов вызывает и реакция школы, которые почему-то не разглядели проблему. Старший мальчик, который посещал учебное заведение, засыпал на уроках, на его теле были синяки. Получается, что подобные случаи с детьми, которые сталкиваются с насилием и издевательствами в приемных семьях, происходят из-за невнимательности окружающих.