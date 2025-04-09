В сентябре 2024 года в Шымкенте произошел громкий судебный процесс, в ходе которого гражданин "С" был осужден за распространение экстремистских материалов через мессенджер "WhatsApp", передаёт BaigeNews.kz. Он отправил своей знакомой, гражданке "Т", сообщения с призывами к насилию и разъяснением идеологии международной террористической организации "Мусульманские братья". В этих материалах пропагандировалась идея "вооружённого джихада", а также шла вербовка на участие в террористических группировках в Сирии.

Суд признал гражданина "С" виновным по двум статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан: части 2 статьи 256 (пропаганда терроризма) и части 1 статьи 296 (вербовка в террористические и экстремистские группы), и приговорил его к 8 годам лишения свободы.

Это далеко не единственный случай, когда казахстанцы оказываются на скамье подсудимых за подобные преступления. В прошлом году было осуждено 10 граждан за аналогичные деяния. Прокуратура Шымкента напоминает, что за такие преступления предусмотрена суровая уголовная ответственность, включая лишение свободы от 5 до 12 лет с возможной конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что Казахстан усиливает меры против финансирования терроризма. Принятые изменения позволят усилить контроль за финансовыми потоками, повысить эффективность международного сотрудничества и обеспечить соответствие Казахстана стандартам ФАТФ (Financial Action Task Force – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).