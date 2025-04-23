Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек прокомментировал скандал вокруг молодежного ресурсного центра, разгоревшийся после сообщений о том, что сотрудникам якобы объявили выговор за отсутствие лайков под публикациями в социальных сетях, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, информация о выговорах за лайки не соответствует действительности.

"Хочу пояснить: всё это не было организовано акиматом. Нам не нужны лайки. У нас есть люди, которые и так нас поддерживают. Вы сами приходите, мы выходим к вам, каждую неделю общаемся, и всё это вы транслируете в прямом эфире или публикуете на своих страницах в соцсетях. Мы никого не можем заставить нажимать лайки", – отметил Куранбек.

Замакима сообщил, что руководитель молодежного ресурсного центра действительно просил ставить лайки в соцсетях. Это было сделано для того, чтобы донести информацию до всех целевых категорий. Однако дисциплинарное взыскание по этому поводу никому не было отправлено.

"Информация о том, что якобы было взыскание за то, что кто-то не поставил лайк, оказалась ложной. Это взыскание было связано с ошибками в работе психолога, специалиста этого центра. В будущем будет дана конкретная разъяснительная информация, проведены беседы, чтобы подобных нарушений не было. Руководителю центра указали на необходимость правильного применения законодательства", – уточнил Куранбек.

По его словам, выговор был объявлен самому руководителю МРЦ.

Напомним, ранее сотрудники молодежного ресурсного центра пожаловались в социальных сетях на действия руководства. Они рассказали, что получают письменные выговоры, а также устные предупреждения, если не ставят лайки под публикациями центра в социальных сетях.