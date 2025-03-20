В Шымкенте разгорелся скандал после появления видео, на котором мужчина тянет собаку на цепи за своим автомобилем. Кадры жестокого обращения с животным вызвали широкий общественный резонанс и возмущение среди зоозащитников, передаёт BaigeNews.kz.

Видео опубликовал один из приютов для животных, представители которого требуют привлечь владельца собаки к уголовной ответственности за жестокое обращение. Они также настаивают на изъятии животного, чтобы взять его под свою опеку и обеспечить лечение.

"Это насилие и жестокое обращение. Оправдывать такое "тренировкой" невозможно", — заявили в приюте.

Правоохранительные органы установили личность мужчины, запечатленного на видео. Как сообщили в полиции, он был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 МРП. С ним также провели профилактическую беседу о недопустимости подобных действий в будущем.

Однако зоозащитники считают, что наказание слишком мягкое, и добиваются ужесточения ответственности за жестокое обращение с животными. Кроме того, стало известно, что данные заявителя попали в руки владельца собаки, из-за чего он теперь опасается за свою безопасность.

"Мы всерьез переживаем за свою безопасность. Если человек способен так хладнокровно обращаться с животным, кто знает, на что он еще способен?" — сообщили в приюте.