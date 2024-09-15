В Шымкенте охранника посадили на три года за избиение подростка
Сегодня, 07:40
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Сегодня, 07:40Сегодня, 07:40
85Фото: BaigeNews.kz
В Шымкенте охранника осудили за то, что тот избил резиновой дубинкой подростка, проникнувшего на охраняемую территорию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
В суде выяснилось, что подсудимый, работая охранником в ТОО "G.", увидел, что подросток перелезает через ограждение футбольного поля, и схватил его.
Несмотря на извинения, охранник нанёс подростку несколько ударов по голове и груди резиновой палкой.
Подсудимый признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
Суд признал его виновным в превышении полномочий и приговорил к трём годам лишения свободы с лишением права занимать должность в охранной сфере в течение двух лет.
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