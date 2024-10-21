В Шымкенте обезвредили вооруженного наркосбытчика

В Шымкенте транспортные полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 32-летнего мужчину, который сбывал на территории города марихуану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Общий вес изъятого наркотика составил 21 грамм.

"Во время обыска изъяты наркотическое средство “марихуана”, обрез гладкоствольного оружия и ряд боеприпасов. В настоящее время проводится досудебное расследование", - рассказали в полиции.

Иные сведения по делу разглашению не подлежат.

Ранее сообщалось об изъятии в Казахстане наркотиков, стоимость которых на "черном рынке" составляет более 7 млрд тенге.