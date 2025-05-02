Неспокойной выдалась ночь для жителей одного из многоквартирных дворов в Шымкенте - группа молодых людей решила устроить фейерверк прямо под окнами спящих жильцов, передаёт BaigeNews.kz. Инцидент произошёл в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" и экологической акции "Таза Қазақстан". Нарушители не только запустили пиротехнику в неположенном месте, но и оставили после себя мусор от салютов, серьёзно загрязнив придомовую территорию, где обычно играют дети и отдыхают семьи.

Полицейские оперативно отреагировали на вызов и напомнили участникам ночного веселья, что такие действия грубо нарушают нормы общественного порядка. В результате все участники были привлечены к административной ответственности за нарушение тишины, несанкционированное использование пиротехники и загрязнение общественного пространства.