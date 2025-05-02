В Шымкенте ночные фейерверки обернулись штрафами
арушители не только запустили пиротехнику в неположенном месте, но и оставили после себя мусор от салютов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Неспокойной выдалась ночь для жителей одного из многоквартирных дворов в Шымкенте - группа молодых людей решила устроить фейерверк прямо под окнами спящих жильцов, передаёт BaigeNews.kz. Инцидент произошёл в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" и экологической акции "Таза Қазақстан". Нарушители не только запустили пиротехнику в неположенном месте, но и оставили после себя мусор от салютов, серьёзно загрязнив придомовую территорию, где обычно играют дети и отдыхают семьи.
Полицейские оперативно отреагировали на вызов и напомнили участникам ночного веселья, что такие действия грубо нарушают нормы общественного порядка. В результате все участники были привлечены к административной ответственности за нарушение тишины, несанкционированное использование пиротехники и загрязнение общественного пространства.
Самое читаемое
- Полиглот в погонах: солдат из Туркестана говорит на шести языках и помогает туристам
- Снайпер, следователь, дедушка: ветерана ВОВ поздравили со 102-летием в Алматинской области
- Более пяти тысяч человек привлечены к ответственности за загрязнение Астаны
- Уровень воды в Есиле снижается: что происходит в СКО к этому часу
- 10-летний мальчик на квадроцикле в СКО: решение оштрафовать отца объяснили в полиции