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В Шымкенте нашли пропавшую девочку
Сегодня, пятого января, сотрудники криминальной полиции Шымкента нашли пропавшую ранее Анель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Напомним, 30 декабря местная жительница обратилась в Абайское районное управление полиции о пропаже несовершеннолетней дочери. Оказалось, что она поссорилась с родственниками и ушла в неизвестном направлении.
К слову, ранее несовершеннолетняя уже три раза уходила из дома, однако полицейские её находили и возвращали родителям.
"В течение семи суток участковые инспекторы, сотрудники оперативных подразделений ДП города Шымкента и волонтёры искали девочку в круглосуточном режиме. Поиски ребенка находились на особом контроле руководства ДП. В результате успешно проведённых розыскных мероприятий оперативники нашли подростка на привокзальной площади", - говорится в сообщении.
Как оказалось, девочка все эти дни скрывалась у малознакомых людей. Пыталась самостоятельно устроиться на работу. Со слов самой несовершеннолетней, поводом для побега из дома послужили частые побои, которые она терпела от матери. Подросток отказывается возвращаться домой.
Отметим, в данное время создана комиссия из числа специалистов акимата, управления образования и полиции. Им предстоит собрать документы о лишении матери родительских прав. На время проведения этой процедуры девочку разместят в центр адаптации и реабилитации несовершеннолетних.
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