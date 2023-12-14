  • 14 Декабря, 10:09
  • BAIGENEWS

В Шымкенте на ремонт 35 инвестпроектов не выделялось финансирование

Сегодня, 09:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz Сегодня, 09:30
Сегодня, 09:30
80
Фото: Baigenews.kz

На территории Специальной экономической зоны "Оңтүстік" 35 из 60 ивестпроектов находились в аварийном состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Шымкент.

По информации прокуратуры, в Шымкенте на территории Специальной экономической зоны "Оңтүстік" находятся 60 проектов на сумму 143,8 млрд тенге.

"В ходе очередной встречи прокуроров с инвесторами были озвучены проблемы о несоответствии инженерной инфраструктуры СЭЗ, а именно требуется ремонт труб водоснабжения и сетей электроснабжения.Финансирование на ремонт и модернизацию инфраструктуры не выделялось.

Это могло привести к сбою подачи электроэнергии и водоснабжения к 35 действующим инвестиционным проектам", - говорится в сообщении.

В результате прокуратурой города в акимат внесено представление, по результатам рассмотрения которого для ремонта изношенных инженерных систем выделено 122,4 млн тенге.

В настоящее время объявлен конкурс на ремонт инженерных систем.

Самое читаемое

Наверх