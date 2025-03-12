На бесплатном концерте казахстанского исполнителя Sadraddin (Садраддин Болат), который недавно прошел в Шымкенте, произошел шокирующий инцидент. Во время выступления артиста, привлекшего множество зрителей, несколько женщин устроили драку прямо в толпе, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с концерта мгновенно разлетелись по казахстанскому интернет-пространству, вызвав бурные обсуждения.

На одном из роликов видно, как две женщины дерутся между собой. Их пытались разнять несколько мужчин, но ситуация не утихала. На другом кадре можно увидеть, как взрослая женщина в толпе с агрессией вырывает у девочки клочок волос, пытаясь дотянуться до нее.

Пользователи в социальных сетях были шокированы таким поведением и высказали мнение, что бесплатные мероприятия в Шымкенте больше не должны проводиться, если участники не умеют вести себя должным образом.

Тем временем в пресс-службе департамента полиции Шымкента сообщили, что к стражам порядка не поступало вызовов о правонарушениях, произошедших на данном мероприятии. Однако руководство торгово-развлекательного центра, где проводился концерт, было привлечено к административной ответственности за нарушение порядка организации события.