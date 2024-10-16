В Шымкенте мужчина приговорен к 15 годам за покушение на убийство несовершеннолетнего
Сегодня, 01:36
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Сегодня, 01:36Сегодня, 01:36
53Фото: pixabay.com
Инцидент произошел в Шымкенте летом текущего года, когда М., будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение в область сердца 14-летнему А., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Shymkent Online.
"Причинив тяжкий вред здоровью, он попытался нанести второй удар в шею, но был остановлен очевидцами", - говорится в материалах суда.
Суд признал М. виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы.
Смягчающими обстоятельствами стало раскаяние, наличие малолетних детей и прощение потерпевшего, однако алкогольное опьянение признано отягчающим фактором.
Приговор пока не вступил в силу.
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