В Шымкенте мужчина приговорен к 15 годам за покушение на убийство несовершеннолетнего

Инцидент произошел в Шымкенте летом текущего года, когда М., будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение в область сердца 14-летнему А., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Shymkent Online.

"Причинив тяжкий вред здоровью, он попытался нанести второй удар в шею, но был остановлен очевидцами", - говорится в материалах суда.

Суд признал М. виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Смягчающими обстоятельствами стало раскаяние, наличие малолетних детей и прощение потерпевшего, однако алкогольное опьянение признано отягчающим фактором.

Приговор пока не вступил в силу.