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  • В Шымкенте мужчина получил ожоги, спасая жену и детей из огня
freepik.com Сегодня, 09:28
227
Сегодня, 09:28
227
Фото: freepik.com

В Шымкенте мужчина получил ожоги, спасая жену и детей из огня

В Шымкенте мужчину госпитализировали после взрыва газового балона в частном доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Инцидент произошёл в 19:20 26 января. В результате взрыва в доме на пересечении улиц Диваева и Мадели кожа обрушились стены, а возникший пожар охватил всё жильё. По предварительной информации, в нём жили квартиранты — родители и четверо детей. Отец успел вывести всех из огня, при этом сам получил ожоги и был госпитализирован. 

Причиной возгорания стал взрыв баллона с пропаном ёмкостью 50 литров. Ещё два газовых баллона спасатели успели вынести из огня, избежав повторных взрывов. Ущерб от пожара устанавливается.

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#Пожар #газовый баллон #Шымкент
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:28
227
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