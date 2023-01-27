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227Фото: freepik.com
В Шымкенте мужчина получил ожоги, спасая жену и детей из огня
В Шымкенте мужчину госпитализировали после взрыва газового балона в частном доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Инцидент произошёл в 19:20 26 января. В результате взрыва в доме на пересечении улиц Диваева и Мадели кожа обрушились стены, а возникший пожар охватил всё жильё. По предварительной информации, в нём жили квартиранты — родители и четверо детей. Отец успел вывести всех из огня, при этом сам получил ожоги и был госпитализирован.
Причиной возгорания стал взрыв баллона с пропаном ёмкостью 50 литров. Ещё два газовых баллона спасатели успели вынести из огня, избежав повторных взрывов. Ущерб от пожара устанавливается.
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