В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить

Фото: скриншот с видео

Прохожие сняли на видео неизвестную женщину, которая высунула ребёнка из окна квартиры на четвёртом этаже и держала малыша на весу. Видео всполошило пользователей соцсетей, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в Шымкенте в районе водоканала. Автор видео спросила "зачем она это делает?", но ответа не получила

В департаменте полиции мегаполиса пояснили, что разыскали героиню видеоролика и побеседовали с ней.