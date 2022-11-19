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  • В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить
скриншот с видео Сегодня, 22:24
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Сегодня, 22:24
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Фото: скриншот с видео

В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить

Прохожие сняли на видео неизвестную женщину, которая высунула ребёнка из окна квартиры на четвёртом этаже и держала малыша на весу. Видео всполошило пользователей соцсетей, передаёт BaigeNews.kz

Инцидент произошёл в Шымкенте в районе водоканала. Автор видео спросила "зачем она это делает?", но ответа не получила

В департаменте полиции мегаполиса пояснили, что разыскали героиню видеоролика и побеседовали с ней.

"По данному факту проведена проверка. Указанная на видеозаписи гражданка разъяснила, что ее дочь сильно плакала и просилась во двор. Мать успокаивала ребёнка, показывая ей находящуюся во дворе старшую дочь", — прокомментировали в пресс-службе департамента.

Видео: t.me/shymkentonline
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#происшествия
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:24
42
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