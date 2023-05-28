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В Шымкенте массово гибнут деревья
Ответственные за озеленение чиновники причиной этого назвали непривычные для нынешнего региона сильные морозы, настигшие юг страны прошлой зимой. Но у защитников природы свои доводы. Они утверждают, деревья высыхают из-за ненадлежащего ухода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Шымкентский этнопарк на 90 процентов состоит из хвойных пород. Этим соснам уже 10 лет. Однако прошлую зиму они не пережили. Как выяснилось, все они из селекционного сорта "Эльдар", завезенного из Узбекистана. Он считается устойчивым к жаре, но морозы не выдержал.
"Этот вид получен в результате селекции крымской сосны. Она не подходит к нашим условиям. Дешевый сорт, как видим, и качество соответствует цене. Это упущение специалистов Управления развития комфортной среды. Они должны были отследить, какой сорт саженцев собираются поставлять победители тендера", - сказал биолог Роза Байсариева.
В городе высажены более 70 тысяч хвойных деревьев. Десять тысяч из них начали чахнуть. Специалисты пытаются их спасти. Но 700 сосен придется вырубить.
"С подрядчиком заключен договор о государственно-частном партнерстве на пять лет. Он тоже вкладывал инвестиции и готов за свой счет восстановить сосновый бор из 700 деревьев, которые зачахли из-за морозов", - прокомментировал заместитель руководителя Управления развития комфортной среды Абилхайыр Онгар.
В этом году планируется высадить еще 200 тысяч молодых саженцев. Но в этот раз озеленители обещают выбрать более морозоустойчивые сорта
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