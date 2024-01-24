В Шымкенте канализационные стоки затопили частные дома

300 потребителей отключили от воды в Шымкенте из-за коммунальной аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Инцидент произошел в микрорайоне "Оңтүстік" 23 января около 21 часа.

"Был поврежден подземный коллектор на улице И.Тайманулы, который принадлежит ТОО "Water Resources Marketing". Из-за прорыва канализационных труб были затоплены дворы 4 жилых домов. В результате система водоснабжения частных домов 300 клиентов была отключена. К счастью, обошлось без жертв", — сообщили в городском акимате.

На место в экстренном порядке выехали 30 сотрудников городского водоканала, которые заменили трубы при помощи специальной техники.