В Шымкенте канализационные стоки затопили частные дома
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300 потребителей отключили от воды в Шымкенте из-за коммунальной аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
Инцидент произошел в микрорайоне "Оңтүстік" 23 января около 21 часа.
"Был поврежден подземный коллектор на улице И.Тайманулы, который принадлежит ТОО "Water Resources Marketing". Из-за прорыва канализационных труб были затоплены дворы 4 жилых домов. В результате система водоснабжения частных домов 300 клиентов была отключена. К счастью, обошлось без жертв", — сообщили в городском акимате.
На место в экстренном порядке выехали 30 сотрудников городского водоканала, которые заменили трубы при помощи специальной техники.
"В ликвидации аварии были задействованы 5 сотрудников ДЧС Шымкента и 3 единицы спецтехники. От акимата Енбекшинского района на место приехали 10 сотрудников и 3 единицы техники. Аварию ликвидировали", — добавили в акимате.
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