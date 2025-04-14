Власти Шымкента выдали предписание о приостановке работы ночного клуба ZIMA, действующего без разрешительных документов в здании бывшего супермаркета. Основанием для проверки стали многочисленные жалобы жителей, передаёт BaigeNews.kz.

Ночной клуб на проспекте Байдибек би в микрорайоне Нурсат выявили в ходе внеплановой проверки, проведённой Управлением контроля и качества городской среды. Выяснилось, помещение бывшего супермаркета "Шахан" (Sultan) незаконно переоборудовали под развлекательное заведение.

По данным проверяющих, клуб занимал одноэтажное здание площадью 1359 квадратных метров с бетонным фундаментом и кирпичными стенами. Несмотря на то что участок имел целевое назначение для размещения объектов социально-культурного быта, здание использовалось как развлекательное заведение — без разрешений, проектной документации, экспертизы и строительного надзора.

В связи с выявленными нарушениями на владельца объекта заведено административное дело по статьям 316 и 463 часть 1 Кодекса РК об административных правонарушениях. Материалы переданы в специализированный межрайонный суд Шымкента.

По итогам проверки Управление выдало предписание о прекращении деятельности ночного клуба ZIMA.