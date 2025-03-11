Верховным Судом удовлетворено кассационное ходатайство прокурора Шымкента об отмене постановления апелляционной инстанции о признании незаконным уведомления органов государственных доходов на сумму свыше 263 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По данному факту прокуратурой города в отношении руководителя ТОО начато досудебное расследование по части 3 статьи 245 Уголовного кодекса Республики Казахстан (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) и уголовное дело направлено в суд.

В ходе судебного разбирательства руководитель компании возместил причиненный ущерб государству в размере 261 млн тенге.

Приговором суда предприниматель признан виновным и осужден к 2 годам 6 месяцам условно с учетом применения Закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан".