В Шымкенте государству вернули земельный участок стоимостью 70 млн тенге

Неиспользуемый по целевому назначению земельный участок в СЭЗ г. Шымкент возвращен государству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

В 2013 году постановлением местного исполнительного органа ТОО был предоставлен земельный участок площадью 2,0 га для строительства фабрики по производству синтетической нити и готовых изделий из микрофибры и других текстильных материалов.

"Однако, в ходе внеплановой проверки, проведенной департаментом по управлению земельными ресурсами города Шымкента КУЗР МСХ РК, было установлено, что участок не используется по целевому назначению. Департаментом было выдано предписание о необходимости устранения нарушений требований земельного законодательства РК", - сообщили в Минсельхозе.

Ввиду неисполнения предписания подано исковое заявление в суд о принудительном изъятии земельного участка.