В Шымкенте государству вернули земельный участок стоимостью 70 млн тенге
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Неиспользуемый по целевому назначению земельный участок в СЭЗ г. Шымкент возвращен государству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.
В 2013 году постановлением местного исполнительного органа ТОО был предоставлен земельный участок площадью 2,0 га для строительства фабрики по производству синтетической нити и готовых изделий из микрофибры и других текстильных материалов.
"Однако, в ходе внеплановой проверки, проведенной департаментом по управлению земельными ресурсами города Шымкента КУЗР МСХ РК, было установлено, что участок не используется по целевому назначению. Департаментом было выдано предписание о необходимости устранения нарушений требований земельного законодательства РК", - сообщили в Минсельхозе.
Ввиду неисполнения предписания подано исковое заявление в суд о принудительном изъятии земельного участка.
"Специализированный межрайонный экономический суд вынес решение о возврате земельного участка кадастровой стоимостью 70 млн тенге в государственную собственность", - добавили в ведомстве.
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