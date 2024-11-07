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В Шымкенте государству вернули земельный участок стоимостью 70 млн тенге

Сегодня, 13:38
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 13:38
Сегодня, 13:38
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Фото: pixabay.com

Неиспользуемый по целевому назначению земельный участок в СЭЗ г. Шымкент возвращен государству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

В 2013 году постановлением местного исполнительного органа ТОО был предоставлен земельный участок площадью 2,0 га для строительства фабрики по производству синтетической нити и готовых изделий из микрофибры и других текстильных материалов.

"Однако, в ходе внеплановой проверки, проведенной департаментом по управлению земельными ресурсами города Шымкента КУЗР МСХ РК, было установлено, что участок не используется по целевому назначению. Департаментом было выдано предписание о необходимости устранения нарушений требований земельного законодательства РК", - сообщили в Минсельхозе.

Ввиду неисполнения предписания подано исковое заявление в суд о принудительном изъятии земельного участка.

"Специализированный межрайонный экономический суд вынес решение о возврате земельного участка кадастровой стоимостью 70 млн тенге в государственную собственность", - добавили в ведомстве.

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