main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Шымкенте должностные лица подозреваются в хищении 3 тысяч тонн муки
norma.uz Сегодня, 11:18
136
Сегодня, 11:18
136
Фото: norma.uz

В Шымкенте должностные лица подозреваются в хищении 3 тысяч тонн муки

Факт хищения денежных средств в особо крупном размере при реализации социально-значимых товаров в виде трёх тысячи тонн муки первого сорта выявили сотрудники Департамента АФМ по Шымкенту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

"В отношении должностных лиц АО "СПК Шымкент" зарегистрировано досудебное расследование. По заключению аудитора ДВГА г.Шымкент, сумма причиненного ущерба составила 68,8 миллиона тенге", - говорится в сообщении. 

Расследование продолжается. В соответствии с требованиями статьёй 201 УПК РК иная информация не разглашается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:18
136
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх