В Шымкенте должностные лица подозреваются в хищении 3 тысяч тонн муки

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Факт хищения денежных средств в особо крупном размере при реализации социально-значимых товаров в виде трёх тысячи тонн муки первого сорта выявили сотрудники Департамента АФМ по Шымкенту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В отношении должностных лиц АО "СПК Шымкент" зарегистрировано досудебное расследование. По заключению аудитора ДВГА г.Шымкент, сумма причиненного ущерба составила 68,8 миллиона тенге", - говорится в сообщении.

Расследование продолжается. В соответствии с требованиями статьёй 201 УПК РК иная информация не разглашается.