  • 10 Октября, 10:59
  • BAIGENEWS

В Шымкенте бухгалтер обогатилась на миллионы

Сегодня, 09:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Шымкенте бухгалтер обогатилась на миллионы Сегодня, 09:52
Сегодня, 09:52
154
В Шымкенте приговором межрайонного суда по уголовным делам главный бухгалтер общеобразовательной школы №96 имени М. Ауэзова осуждена к трем годам лишения свободы за хищение вверенного чужого имущества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру мегаполиса.
"Бухгалтер учреждения, используя свое служебное положение, ежемесячно переводила на свой счет денежные средства сверх установленной нормы. В общей сложности было осуществлено переводов на сумму 5 164 921 тенге", ― рассказали прокуроры.
В связи с тем, что по данному факту лицо полностью признало свою вину, судом назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение.
"Сумма ущерба полностью возмещена в бюджет государства", ― добавили в прокуратуре Шымкента.
 

Самое читаемое

Наверх