Прецедент, который может изменить рынок аренды жилья: в Шымкенте впервые к уголовной ответственности привлечена собственница квартиры за то, что не обеспечила безопасность арендуемого помещения, передаёт BaigeNews.kz. Женщина сдала жильё без согласования с газовой службой и игнорируя элементарные нормы газобезопасности. В результате - трагедия: из-за утечки газа арендатор погиб от отравления угарным газом.

Как установил суд, в квартире не было ни системы контроля за утечкой газа, ни вентиляции. Это и привело к фатальным последствиям. 18 апреля 2025 года Шымкентский городской межрайонный суд по уголовным делам признал гражданку "А" виновной по статье 306 УК РК - "Нарушение требований безопасности при ведении работ" и назначил ей четыре года лишения свободы условно с пробационным контролем.

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