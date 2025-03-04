  • 4 Марта, 11:52
  • BAIGENEWS

В Шымкенте арендные квартиры для молодежи сдавали в субаренду

37 квартир вернули в госфонд.

Сегодня, 10:40
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 10:40
Сегодня, 10:40
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Фото: Unsplash

В Шымкенте 37 арендных квартир, предназначенных для работающей молодежи, возвращены в госфонд, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет 24.kz, причиной стала незаконная передача жилья в субаренду, что нарушает условия программы.

Специалисты городского управления жилья фиксировали эти случаи на протяжении пяти лет – столько действует программа. При этом, как отметили в управлении, остальные участники добросовестно воспользовались предоставленной возможностью.

С 2019 года льготное жилье в Шымкенте получили 2949 человек. В этом году у 904 арендаторов истек срок договора, после чего был проведен анализ их финансового состояния.

"Был проведён анализ. В целом из 904 граждан, чей срок подошёл в этом году, почти у 28% не оказалось накоплений. Остальные граждане накопили средства в разном объёме. 421 гражданин прошёл процедуру подтверждения платёжеспособности", прокомментировала руководитель отдела управления жилья Шымкента.

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