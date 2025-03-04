В Шымкенте арендные квартиры для молодежи сдавали в субаренду
37 квартир вернули в госфонд.
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В Шымкенте 37 арендных квартир, предназначенных для работающей молодежи, возвращены в госфонд, передаёт BaigeNews.kz.
Как пишет 24.kz, причиной стала незаконная передача жилья в субаренду, что нарушает условия программы.
Специалисты городского управления жилья фиксировали эти случаи на протяжении пяти лет – столько действует программа. При этом, как отметили в управлении, остальные участники добросовестно воспользовались предоставленной возможностью.
С 2019 года льготное жилье в Шымкенте получили 2949 человек. В этом году у 904 арендаторов истек срок договора, после чего был проведен анализ их финансового состояния.
"Был проведён анализ. В целом из 904 граждан, чей срок подошёл в этом году, почти у 28% не оказалось накоплений. Остальные граждане накопили средства в разном объёме. 421 гражданин прошёл процедуру подтверждения платёжеспособности", прокомментировала руководитель отдела управления жилья Шымкента.
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