В Шымкенте 37 арендных квартир, предназначенных для работающей молодежи, возвращены в госфонд, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет 24.kz, причиной стала незаконная передача жилья в субаренду, что нарушает условия программы.

Специалисты городского управления жилья фиксировали эти случаи на протяжении пяти лет – столько действует программа. При этом, как отметили в управлении, остальные участники добросовестно воспользовались предоставленной возможностью.

С 2019 года льготное жилье в Шымкенте получили 2949 человек. В этом году у 904 арендаторов истек срок договора, после чего был проведен анализ их финансового состояния.