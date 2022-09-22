В Шымкенте 400 сотрудников текстильной фабрики остались без работы

Фото: "Хабар 24"

400 сотрудников шымкентской текстильной фабрики остались без работы. Больше половины от общей численности коллектива отправили в отпуск без содержания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Оказалось, что спрос на местные подушки и полотенца резко сократился, из-за чего на складах сейчас простаивает продукция на пять миллиардов тенге. Представители предприятия признаются, что они не способны конкурировать с иностранными компаниями.