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  • В Шымкенте 400 сотрудников текстильной фабрики остались без работы
"Хабар 24" 22 Сентября, 08:20
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Фото: "Хабар 24"

В Шымкенте 400 сотрудников текстильной фабрики остались без работы

400 сотрудников шымкентской текстильной фабрики остались без работы. Больше половины от общей численности коллектива отправили в отпуск без содержания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Оказалось, что спрос на местные подушки и полотенца резко сократился, из-за чего на складах сейчас простаивает продукция на пять миллиардов тенге. Представители предприятия признаются, что они не способны конкурировать с иностранными компаниями.

"У нас возникли серьёзные проблемы с экспортом. Из-за конфликта между Россией и Украиной все пути в Европу оказались практически закрыты", - рассказал управляющий директор группы компаний Берик Кадыралиев.

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#производство #фабрика #работа #Шымкент
Журналист
22 Сентября, 08:20
579
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