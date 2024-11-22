В Шымкент в этом году было инвестировано свыше 500 млрд тенге

Объём инвестиций в Шымкенте в этом году достиг 536 млрд тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким города Габит Сыздыкбеков, передает BaigeNews.kz.

По его словам, в целях повышения эффективности работы с этого года в городе по привлечению инвестиций активно работает фронт-офис "Инвест Шымкент". Инвесторам оказано около 2 тыс. услуг, начиная с разработки бизнес-плана и сопровождения всех необходимых разрешительных документов для реализации проекта.

"В результате поддержки инвесторов объём привлечённых инвестиций достиг 536 млрд тенге, что на девять процентов больше, чем в прошлом году. Согласно утверждённому плану Правительства до 2028 года, в город планируется привлечь 5,6 трлн тенге инвестиций", - сказал аким Шымкента в ходе выездной пресс-конференции СЦК.

Он также отметил, что сформирован пул из 220 инвестиционных проектов с более чем 30 тысячами новых рабочих мест на 2,7 трлн тенге.

Ранее стало известно, что в Кызылординскую область привлечено 1,4 трлн тенге инвестиций.