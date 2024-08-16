В Швеции зафиксирован первый случай обезьяньей оспы вне Африки

Первый случай обезьяньей оспы за пределами Африки зафиксирован в Швеции, заболевший заразился во время поездки в Африку и обратился за помощью в Стокгольме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на euronews.com.

В минздраве Швеции заявили, что этот случай "не влияет на риск для населения в целом".

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о вероятности новых случаев завоза вируса в Европу в "ближайшие дни".

Накануне ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Отмечается, что новая вспышка этого заболевания вызвана более опасным штаммом. По данным ВОЗ, с начала года в Демократической республике Конго зарегистрировано более 14 000 случаев оспы обезьян. 524 заболевших скончались. Вспышки заболевания отмечены в Центрально-Африканской Республике, Кении, Руанде и других странах.