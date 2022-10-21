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  • В штабе Салтанат Турсынбековой прошло заседание оргкомитета
BaigeNews.kz/ Газиз Шакиров Сегодня, 19:45
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Фото: BaigeNews.kz/ Газиз Шакиров

В штабе Салтанат Турсынбековой прошло заседание оргкомитета

В преддверии старта агитационной работы в Астане прошло заседание организационного комитета штаба кандидата в президенты РК Салтанат Турсынбековой, передаёт BaigeNews.kz.

Участники обсудили статус-кво в подготовительной работе, а также планы на будущий период.

"Команда уже приготовила листовки для раздачи гражданам, баннеры для вывешивания на улицах и в помещениях, видео для трансляции на телеканалах и видеоплатформах, подготовлен сайт и социальные сети, где будет публиковаться вся необходимая информация о кандидате, предвыборная программа, свежие новости и анонсы планируемых мероприятий. Штаб наладил работу в части подготовки информационных материалов, задачи распределены и подготовка к агитационному процессу идет полным ходом", - сообщили в штабе.

Собравшиеся обсудили предстоящие поездки в регионы, где Салтанат Турсынбекова проведет встречи с населением, коллективами крупных предприятий, посетит университеты, школы, дома престарелых, кризисные центры, малые предприятия и рынки, а также проведет встречи с креативными сообществами, зоозащитниками, многодетными мамами, объединениями граждан с ограниченными возможностями и другие. 

Также штаб обсудил детали предвыборной программы кандидата. Салтанат Турсынбекова направит силы на обеспечение справедливости и социального равенства, создание эффективного и реального механизма защиты и поддержки детей, женщин, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.  

В документе определены три якорных направления: улучшение благосостояния семей, обеспечение безопасности семьи, а также развитие человеческого капитала.

Турсынбекова планирует реформы в таких областях как трудоустройство, социальная защита, доступность жилья, противодействие семейно-бытовому насилию, модернизация системы образования, обеспечение доступности психологической и правовой помощи гражданам, которые в ней нуждаются. 

Фото Газиза Шакирова

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#выборы
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:45
142
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