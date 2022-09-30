В Шотландии назвали причину смерти Елизаветы II

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Причиной смерти Елизаветы II стал преклонный возраст: так указано в свидетельстве о смерти, данные которого опубликованы в четверг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Королева скончалась в шотландском замке Балморал восьмого сентября в 15:10, документ об этом был составлен Генеральным регистратором Шотландии 16 сентября и подписан дочерью Елизаветы, принцессой Анной. Похороны 96-летней королевы по числу зрителей и участников стали одним из крупнейших событий британской истории.

Дата коронации Карла III пока не назначена; предположительно она может состояться летом следующего года. Ранее сообщалось, что король желает провести церемонию максимально скромно.

Супруга монарха, Камилла, будет коронована вместе с ним.