В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены

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Школа в селе Нурлыжол побила все мыслимые рекорды по наполняемости учениками. Дети вынуждены учиться в четыре смены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казахстанскую правду".

В ОСШ №50 имени Б.Омарова обучаются сразу 670 человек, хотя вместить классы могут лишь 100 учащихся. Чтобы охватить всех учеников, уроки в ней сократили с 45 до 35 минут. Но детям всё равно приходится учиться в четыре смены.

"Мой старший сын идёт на уроки к восьми часам утра, — рассказывает жительница села Нурлыжол Ботагоз Медешова. — Второй сын приходит в школу к 12:00, у третьего уроки начинаются в два часа дня. Младшая дочь учится во втором классе, ей не повезло больше остальных моих детей — она уходит в школу в четыре часа и возвращается домой ближе к восьми вечера. Неудивительно, что есть ученики, которые не могут читать, для работы с ними нужен нормальный класс, стандартные по времени уроки".

Школы в селе Нурлыжол никогда не было, поэтому под неё приспособили общежитие, построенное 30 лет назад. Такая необходимость возникла из-за резкого роста населённого пункта и количества школьников.

Не только школьникам приходится ютиться в тесных кабинетах. Отдельного кабинета не нашлось и для 70 учителей. Рабочий кабинет они обустроили в коридоре, просто сдвинув две свободные парты. Под кабинет директора приспособили бывшую кладовку, которую с главой школы делят два его заместителя и медсестра с оборудованием медкабинета.

Педагоги говорят, что задействовали под учебно-воспитательный процесс все имеющиеся площади. Даже здание склада, в котором раньше была школьная столовая, последние 10 лет используют как актовый зал, а при плохой погоде в нём проводят уроки физкультуры, потому что специально оборудованного для этого спортивного зала в школе нет. Туда же свозят со всего района списанные парты и другую школьную мебель. Её ремонтируют своими силами, обновляя по мере выхода из строя старой. При помощи подручных средств педагоги пытаются создать условия для детей.

"Санэпидстанция постоянно делает нам замечания, указывая на то, что условия в школе не соответствуют стандартам обучения, — говорит учитель школы № 50 имени Б. Омарова Бекан Бекназаров. — Конечно, не соответствуют, никто с этим не спорит. Доски и парты все в дырах. Асфальта перед школой нет. Но разве задача учителей всё это сделать? Всё, что можем, мы и так делаем. Вот перед началом нового учебного года дверь укрепили, сделали навес, чтобы зимой сверху не капало и ученики не падали на льду. Мы вынуждены хоть как-то обустраивать школу, лишь бы нас не оштрафовали. А сумма штрафа приличная — под 670 тысяч тенге. Это мы всё из своих денег выплачиваем. Скоро аттестация — значит, снова накажут. Потому что в условиях нашей школы невозможно все сделать по стандарту".

Всё это время педагоги и жители села пытаются донести свою проблему с обучением детей до районного и областного начальства, но пока безуспешно. Камнем преткновения стал документ, согласно которому в селе Нурлыжол якобы расположена типовая школа на 320 мест. Когда-то кто-то отправил такую информацию в районный отдел и областное управление образования. Чтобы доказать, что на самом деле это не так, ушёл не один год, но до строительства нового учебного заведения дело пока так и не дошло. Чтобы ускорить процесс, жители даже пошли на то, чтобы передать под возведение здания землю, находящуюся в частной собственности. Уже оформили государственный акт на землю.

В районном акимате уверяют, что новая школа появится в Нурлыжоле уже в следующем году. Её намерены построить рядом с существующим зданием, которое после проведения капитального ремонта тоже планируют приспособить для образовательных нужд.

"Сейчас планируется строительство школы на 300 мест, уже проведён конкурс государственных закупок и определён подрядчик, — поясняет руководитель отдела развития человеческого потенциала Сарыагашского района Даулет Акатов. — На текущий год в бюджете предусмотрено 10 миллионов тенге. Строители начнут работу в октябре. Так что земляные работы до конца года будут завершены".

Общая стоимость строительства объекта составляет 1,15 миллиарда тенге. Новая школа откроет свои двери уже 1 сентября 2023 года. До этого времени практически весь учебный год уроки для школьников из Нурлыжола будут проводиться в четыре смены, поскольку возможности разгрузить школу в селе нет.