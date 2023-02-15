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yk.kz Сегодня, 15:26
278
Сегодня, 15:26
278
Фото: yk.kz

В школах Усть-Каменогорска снова ведётся эвакуация

В среду, 15 февраля, поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в нескольких школах Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО . 

"Специализированными  службами области в настоящее время проводится проверка и осмотр объектов. Просим сохранять спокойствие и с пониманием относится к введённым ограничениям", - говорится в сообщении.

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#эвакуация #школа #Усть-Каменогорск
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:26
278
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