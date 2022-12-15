В школах Казахстана появятся условия для детей, которые приносят еду с собой

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Школы Казахстана обязали создать условия для приёма пищи ученикам, которые приносят еду с собой из дома, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующие изменения внесены в приказ министерства просвещения и должны вступить в силу до конца декабря 2022 года.

Как сообщает "Хабар 24", изменения внесли по многочисленным просьбам родителей, которые просили создать оборудованные места для приёма пищи и поставить холодильники для хранения еды. В среднем по стране обед учащихся стоит около 600 тенге. За весь учебный год расходы на питание одного ребенка доходят до 100 тысяч.