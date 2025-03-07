В Министерстве здравоохранения Казахстана утвердили обновленный приказ, который регулирует организацию питания в учреждениях здравоохранения и образования. Этот документ охватывает нормы питания, режимы, состав рациона и требования к качеству продуктов в больницах, школах и детских садах, передаёт BaigeNews.kz.

Питание в больницах

Приказом предусмотрены основные диеты, которые могут корректироваться в зависимости от показаний пациента. Питание назначается дежурным врачом, фиксируется в истории болезни и передается в пищеблок. Для больниц введен четырехразовый режим питания с возможностью увеличения до шестиразового. Контроль за приготовлением пищи осуществляют старший повар и врач-диетолог.

Особое внимание уделено качеству продуктов. Запрещено использование ГМО-продуктов, мяса птицы механической обвалки и коллагенсодержащего сырья. Все блюда строго соответствуют санитарным нормам, а медобследование персонала контролируется.

Питание в школах и детских садах

Для образовательных учреждений также обновлены стандарты питания. Они включают меню, режимы и формы питания: самостоятельное приготовление, аутсорсинг или кейтеринг. Однако для детских садов кейтеринг теперь запрещен.

Введены две основные модели питания: стандартное меню и мультипрофильное с возможностью выбора блюд, включая шведский стол или ланч-пакеты. Кратность питания варьируется от одного до шести раз в зависимости от времени пребывания детей в учебных заведениях.

Медицинские работники будут контролировать качество блюд, соблюдение диет и санитарные нормы. В рационе предусмотрено обязательное использование йодированной соли, а также 75% продуктов растительного происхождения. Запрещены ГМО-продукты, продукты с истекшим сроком годности, без маркировки или с нарушением условий хранения. Для мясных блюд допускается конина, говядина, курица и индейка без кожи.

Кроме того, в меню обязательны напитки, такие как негазированная вода, молочные продукты, компоты и фруктовые чаи. Ограничено содержание соли и сахара.

Эти обновления вступят в силу с 1 сентября 2025 года.