Фото: Валерия Бугаева

В школах Экибастуза установлены конвекторные системы отопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

Аким области Асаин Байханов провёл в Экибастузе заседание оперативного штаба и проверил тепловой режим в школах города.

Ранее было принято решение: в школах, где несмотря на все предпринимаемые меры, наблюдались сниженные температурные параметры установить конвекторное отопление.

На прошлой неделе энергосберегающие конвекторные батареи "Коузи" установили в 13 учреждениях образования Экибастуза, в том числе в девяти школах, двух колледжах и в одном общежитии. На сегодняшний день температура в классах и других помещениях данных учреждений достигает 23-25 градусов тепла. Учебные заведения работают в штатном режиме.

Глава региона поручил держать на контроле ситуацию с теплоснабжением города горняков и принимать все необходимые меры для стабильной работа экибастузской ТЭЦ.